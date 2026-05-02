Şampiyonluk günü!

Süper Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi F.Bahçe'nin 7 puan önünde giren G.Saray, bugün deplasmanda Samsunspor
ile oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılırsa rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Berabere kalırsa, F.Bahçe'nin puan kaybını bekleyecek. Yenilirse de hem sarı-lacivertliler hem de Trabzonspor'un kazanamaması, Cimbom'u şampiyon yapacak. Mutlu sona ulaşması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. zaferini kazanacak sarı-kırmızılılar, toplamda 26. kez ipi önde tamamlayacak.
UĞURCAN CEZALI, KALE GÜNAY'IN
Cezalı Uğurcan Çakır dışında ağrıları geçmeyen Sara ve Asprilla'dan yoksun Cimbom, dün Samsun
'a ulaştı. Okan Buruk
, F.Bahçe derbisindeki kadroyu bozmayacak. Uğurcan, cezasına rağmen takımla Samsun'a gitti. Kaleyi ise Günay koruyacak.
İLK KUTLAMA HAVALİMANINDA
Samsun'da şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray
, kutlama programını hazırladı. Karşılaşmadan sonra gece 02.00'ye Samsunİstanbul uçağı ayarlandı. Gece 03.00'ten sonra İstanbul'a inecek sarı-kırmızılı takımı, şampiyonluk halinde havalimanında kalabalık bir taraftar grubu karşılayacak ve 26. şampiyonluğun kutlaması başlayacak
. Futbolseverlerin özel hazırlık içinde olduğu ve teknik heyet ile futbolculara havaalanından Kemerburgaz tesislerine kadar konvoy halinde meşaleler ve şampiyonluk şarkılarıyla eşlik edecekleri öğrenildi.
TERİM'İN İZİNDE
Samsun'da büyük ilgi gören Okan Buruk, zaferi halinde şampiyonluk sayısında Ahmet Suat Özyazıcı'yı (4) geride bırakacak. Fatih Terim'e (8) bir adım daha yaklaşacak.
OSİMHEN 150 MİLYON!
G.Saray'ın yıldızı Victor Osimhen için Avrupa kulüpleri beklemede... 27 yaşındaki Nijeryalı santrforu Arsenal, Barcelona, Real Madrid ve Juventus başta birçok takım istiyor. İspanyol basınından AS'ın haberi göre; Cimbom, 75 milyon Euro'ya aldığı oyuncusu için 150 milyon Euro bonservis belirledi.