Sinan Kaloğlu: Amacımız play-offlardan Süper Lig’e çıkmak!

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kalarak ligi 6. sırada tamamlayan ve play-off'larda mücadele etmeye hak kazanan Pendikspor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, ligi hedefledikleri yerde tamamladıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaloğlu, play-off'lardan Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Zorlu bir sezonu tamamladıklarını belirten Kaloğlu, şunları aktardı:

"Futbolcularımı tebrik ediyorum. Zorlu bir sezonu bitirdik. Hedefimiz olan play-off içindeyiz. Çok ciddi bir karşılaşma oynadık. Eroklu kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Onlar için de farklı anlam taşıyan bir maçtı. Bazı oyuncular haricinde en iyi kadroyla sahaya çıktık. Rotasyonlu bir kadroyla çıktık. Bunun amacı söylentilerin önüne geçmekti. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Geçişte fırsatlar yakaladık ama final paslarını yapamadık. Erokspor iyi bir sezon geçirdi, son haftaya kadar geldiler. Amacımız play-off'lardan Süper Lig'e çıkmak. Muhtemel rakibimiz finalde Erokspor oldu. Bu da bizim için bir test maçı oldu. Perşembe günü play-off ilk turunda Bodrum'u eleyip yarı finale çıkmak, sonra Erok'la final oynayıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Erzurumspor ve Amed'i tebrik ederim. Küme düşenler de umarım geri gelir. Zor ve zevkli bir sezondu. Herkesin emeği var. Zaman zaman üzüldük, kızdık ama sonuncunda bitirdik. Çekişmeli bir sezon oldu."

