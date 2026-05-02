Son dakika: Galatasaray, Samsunspor’a farklı mağlup! Zirvede puan farkı 4’e indi

Samsunspor, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Reşat Onur Coşkunses düdük çaldı. Reşat Onur Coşkunses'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Hüseyin Aylak üstlendi.
Galatasaray, 1-0'lık üstünlüğü yakaladığı maçta sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Galatasaray'ı öne geçiren golü 9. dakikada Yunus Akgün getirdi. Samsunspor'da geri dönüşte fileleri 22 ile 71. dakikalarda Mouandilmadji ve 57 ile 82. dakikalarda Ndiaye havalandırdı.
Galatasaray'da Günay Güvenç, 63. dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 74 puanda kaldı.
Fenerbahçe'nin galip geldiği haftada zirve yarışında puan farkı 4'e düştü.
Samsunspor ise puanını 48'e yükseltti.
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise Başakşehir deplasmanında sahaya çıkacak.
Samsunspor - Galatasaray: 4-1
Goller: 9' Yunus Akgün, 22' Marius Mouandilmadji, 57' Cherif Ndiaye, 71' Marius Mouandilmadji, 82' Cherif Ndiaye
Kırmızı kart: 63' Günay Güvenç
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın Kayan, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Mouandilmadji.
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Samsunspor'da Marius Mouandilmadji'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda Günay Güvenç gole izin vermedi.
9. dakikada orta alandan topu alan Yunus Akgün sağ kanattan içeri doğru hareketlendi. Yunus'un ceza sahası sağ çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Galatasaray, Samsunspor deplasmanında üstünlüğü yakaladı: 0-1.
15. dakikada Galatasaray'da sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina'ya pasını aktardı. Mario Lemina'nın arkasında kalan topta Samsunspor savunması araya girdi.
22. dakikada Samsunspor'da Mouandilmadji hızlı gelişen atakta kaleyi cepheden gördükten sonra şutunu çekti. Mouandilmadji'nin şutunda top ağlarla buluştu. Samsunspor, Galatasaray karşısında skoru dengeledi: 1-1.
33. dakikada Samsunsporlu Mouandilmadji, Galatasaray ceza sahasına girmeye hazırlanırken yerde kaldı. Samsunsporlu oyuncular bu pozisyonda faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun ardından Samsunspor'dan Soner Gönül ile Davinson Sanchez arasında tansiyon yükseldi.
44. dakikada Yalçın Kayan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Cherif Ndiaye çaprazdan vuruşunu yaptı. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle noktalandı.
SAMSUNSPOR'UN İLK 11'İNDE 7 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray'ı konuk eden Samsunspor, son oynadığı Alanyaspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu 7 değişiklikle sahaya çıktı.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jaures Assoumou ve Olivier Ntcham, maç kadrosunda yer almadı.
Samsunspor'da son maçtaki kadrodan İrfan Can Eğribayat, Toni Borevkovic, Ali Badra Diabate, Soner Gönül, Yunus Emre Çift ve Elayis Tavsan yedek kulübesine çekilirken, Ntcham zorunlu olarak kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Lubomir Satka, Cherif Ndiaye, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou ve Tanguy Coulibaly, Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yaptı.
Samsunspor, maça Okan Kocuk, Mendes, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Holse, Yalçın Kayan, Coulibaly, Mouandilmadji ve Ndiaye ile başladı.
UĞURCAN YERİNE GÜNAY KALEDE
Galatasaray'da Samsunspor karşısında kalede Günay Güvenç yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor karşısında kaleyi Günay Güvenç'e teslim etti.
Dizinde esneme olan Yaser Asprilla da Samsunspor maçının kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor deplasmanında Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'ini sahaya sürdü.
TARAFTARLAR STADI DOLDURDU
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Samsunspor taraftarı, tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi düzenledi.
Yaklaşık 34 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda 1700 civarında sarı-kırmızılı taraftar da yer aldı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Samsunspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada alındı.
Müsabakada yaklaşık 2 bin emniyet personeli görev yaptı. Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra polis de görev aldı.