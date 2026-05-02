Son dakika: Galatasaray, Samsunspor’a farklı mağlup! Zirvede puan farkı 4’e indi

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Samsunspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada alındı.

Müsabakada yaklaşık 2 bin emniyet personeli görev yaptı. Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra polis de görev aldı.

