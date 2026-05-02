Süper Lig’de Samsunspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 32.haftasında bugün 3 karşılaşma oynanacak.

Lider Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Trabzonspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

Karşılaşmaların başlamasına saatler kala TFF Merkez Hakem Kurulu, VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçının VAR hakemi Özer Özden, Trabzonspor - Göztepe maçının VAR hakemi Eren Özyemişçioğlu, Samsunspor-Galatasaray maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu.

