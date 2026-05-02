Szymanski’yi Aslan yapın!

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray
yönetimi, bir yandan da yeni sezon transferleri konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Dries Mertens'e geçen sezon sonunda veda eden sarı-kırmızılı takımda, Belçikalı 10 numaranın boşluğu bir türlü doldurulamadı.
Teknik direktör Okan Buruk
, sezon içinde sırasıyla İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yaser Asprilla ve Yunus Akgün
'ü denedi. Üst üste 4. şampiyonluğa koşan tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezon planlamasında transferde önceliği 10 numara pozisyonuna verecek.
ÜÇ SEZON ÖNCE DE ÇOK İSTENMİŞTİ
Bernardo Silva isminin konuşulduğu sarı-kırmızılı takıma menajerler, Sebastian Szymanski
'yi önerdi. Devre arasında Fenerbahçe'den Rennes'e 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle satılan 26 yaşındaki futbolcu, Fransa'da 1 gol-3 asiste imzasını koydu.
Polonyalı 10 numarayı 3 sene önce Okan Buruk istemiş ancak transferi Fenerbahçe
bitirmişti. Szymanski sarı- lacivertli takımda 2 buçuk senede 134 maça çıktı, 22 gol-28 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli hücum oyuncusu gündeme gelirken, Galatasaray cephesi henüz cevap vermedi.
FENERBAHÇE, 'FLORYA'NIN KALBİNDEN ALDIK' DEMİŞTİ
2023 yazında Galatasaray'ın listesine dahil ettiği Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye transfer olmuş, sonrasında dönemin yöneticisi Selahattin Baki, "Florya'nın kalbinden aldık" demişti. Polonyalı futbolcu, Ocak 2026'da sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak, Fransız ekibi Rennes
'e 3 yıllık imza attı.