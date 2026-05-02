Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'den Amedspor'a tebrik mesajı!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 18:35

TFF, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor için bir tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amedspor için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından Amedspor, ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Amedspor Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amedspor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
