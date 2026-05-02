Thorsten Fink: Biz Fenerbahçe ya da Galatasaray için oynamıyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 4-1 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, fantastik bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Fink, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Galibiyeti Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a armağan eden Fink, "Oyunun ilk dakikalarında rakibin defans arkası koşularına cevap veremedik ve geriye düştük. Sonrasında takım halinde iyi reaksiyon gösterdik. İki forvetimiz de etkileyici performans gösterdi. Hem defans arkası koşu yapmada hem de sırtı dönük oyunda iyi oynadılar. Carlo Holse ve Tanguy Coulibaly de çok iyi oynadı. Diğer oyuncularımız da güzel performans gösterdi. Taraftarımız önünde böyle bir skorla galip gelmek bizim adımıza sevindiriciydi. Biz Fenerbahçe ya da Galatasaray için oynamıyoruz. Sadece Samsunspor için oynuyoruz. Açız, öz güvenimiz de yerinde. Böyle bir skorla galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.