Umut Nayir: "İkincilik şansımızı kovalayacağız"

Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Umut Nayir, Göztepe'nin analizi çok kolay bir takım olduğunu belirterek, "Ligin başından beri hatta birkaç senedir aynı sistem, aynı organizasyonu oynamaya çalışıyorlar oyuncular değişse de. Ama oynaması zor bir takım. Çünkü fiziksellikleri çok yüksek, şiddetli oynamaya çalışıyorlar ve agresiflikleri çok yüksek. O yüzden de ne kadar zayıflıklarını tespit ederseniz edin onların coşkusuna, agresifliğine cevap vermezseniz bizim gibi büyük takıma bile deplasmanda bile istedikleri oyunu oynayabiliyorlar." diye konuştu.

"İkinci yarıda zor durumda 10 kişi kalmamıza rağmen gösterdiğimiz coşkuyu belki baştan göstersek ikincilik yarışında belki daha iddialı olabilirdik." diyen Umut Nayir, "Günün tesellisi olarak da şunu söyleyebilirsin, tabii fikstür kısaldı. Önümüzde kritik kupa maçımız var. Onun öncesinde böyle zor bir takıma karşı 10 kişi de kalsak bir dirayet gösterebilmek ve geri dönebilmek değerli diye düşünüyorum. Teselli olarak bunu alıp belki ilk yarı yaptığımız neleri eksik yaptık, belki duygu anlamında neleri eksik yaptık onları düşünmemiz lazım. Çünkü artık ligin son döneminde formasyonlardan, stratejilerden bağımsız o duyguları koruyabilmek önemli oluyor. Bazı hedefsiz takımları görüyorsunuz çok iddialıyken çok kolay kaybedebiliyorlar. Bizim hedefimiz vardı ama ilk yarı onu yansıtamadık." ifadelerini kullandı.

Büyük camialarda beklentinin her zaman yüksek olduğunun altını çizen Umut Nayir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle hücum hattında oynuyorsanız süre bulduğunuz her anda bir şeyler gösterebilmeniz lazım. Burada da işler iyi gitmediği zaman, somut anlamda, skor anlamında bir şeyler gözükmediği zaman insanlar belirli beklentileri karşılanmadığında tepki gösterebiliyor. Artık 33 yaşıma gireceğim ve bu süreçlere çok aşinayım. Hep işime bakmaya çalıştım. Az laf, çok iş. Ne kadar işime odaklanırsam er ya da geç karşılığını alıyoruz. Buraya gelirken de esasında Fatih hocayla çalışabilme heyecanıyla da katılmak istemiştim camiaya. Büyük bir camiada oynadığınızda da katkı verdiğiniz zaman tabii ki yolunuz da daha kolaylaşabiliyor. Milli takım için de benim adıma daha pozitif olabilir diye gelmiştim. Beklentilerle geliyorsunuz, bazen istedikleriniz olmayabiliyor. Kötü yönden bakmamaya çalışıyorum. Şimdi kritik bir süreçteyiz. Böyle kritik anlarda belki şans bulacağız değerlendireceğiz. Farklı senaryolar yaşanacak. Destek veren ve yergide bulunan herkese de saygı duyuyorum. İşime bakıyorum."

Geriye dönüp skorlara baktıkları zaman 4 maçta kaybettikleri puanları toplayınca belki şu anda şampiyonluk yarışının en önemli takımı olacaklarına işaret eden Umut Nayir, "Tabii ki pişmanlık olarak geriye dönüp bakamıyorsunuz çünkü maç maç senaryolar değişebiliyor. Buraya geç katılsam da görebiliyorum. Bazı arkadaşlarımın üzerine çok fazla yük bindi. Bazen rotasyonda zorlanabiliyoruz. Çok fazla arkadaşımız fedakarlık yaparak oynuyor. Bu süreçleri yönetmek de kolay değil. Çünkü burada da yeniden bir hikaye yazılmaya çalışılıyor. Çok fazla değişiklik oldu, genç arkadaşlarımız var, camia kültürüne alışmaya çalışıyorlar. Süreci yaşarken pişmanlıkları olsa da bence çok güzel iş başarıyor bu ekip. Bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Kaybedilmiş bir şey yok. Biz burada sonunda ne noktada bitirirsek bitirelim bu takım çok iyi bir iş yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Umut Nayir, "Büyük maçların coşkusu, stadyumun atmosferi ekstra bir motivasyona ihtiyaç duymadan tetiklenmeni sağlıyor. Bence iyi ayakta durduk, iyi reaksiyon verdik. Üzücü kısım şu, 4 maçta 6 puan fazla almış olsaydık şu an başka hikaye anlatabilirdik." dedi.

Ligde ikincilik şanslarıyla ilgili olarak Umut Nayir, "Fatih hoca ben buraya katılmadan önce basın toplantılarında ilk haftalardan beri 1 veya 4 nerede bitirebilirsek bizim için uygun demişti. 4'ü garantiledik sonra 3'ü garantileyelim dedik. Üçüncülüğü garantiledik, halen ikincilik şansımız var. Onu kovalayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İşimize bakıp sonra kupa maçına hazır olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.