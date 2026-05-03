4 derken 4’lük oldu!

GÜNAY ATILDI TAKIM DAĞILDI!
Uğurcan'In cezası nedeniyle Samsun
'da eldivenleri giyen Günay Güvenç
, 63. dakikada kırmızı kart gördü. Osimhen'in kısa düşen geri pasında Marius, kaleci Günay'dan önce topu aldı. Samsunsporlu oyuncu sıyrılmak isterken top, ceza sahası dışında 34 yaşındaki file bekçisinin eline çarptı. Kırmızı kartla oyun dışında kalan G.Saray'ın tecrübeli eldiveni, yerini Batuhan Şen'e bıraktı.
Türkiye Kupası'ndaki G.Birliği karşılaşmasında yediği hatalı goller nedeniyle ıslıklanıp gözyaşlarını tutamayan Günay, dün de kırmızı kart sonrası morali bozuk şekilde soyunma odasına gitti.
DIŞARIDA YIKILDI!
Galatasaray
, bu sezon Süper Lig
'deki 4 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Dış sahadaki 16 maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Cimbom, bu mücadelelerde 31 gol atarken, 15 kez topu ağlarından çıkardı. G.Saray, söz konusu yenilgilerini Kocaeli, Konya, Trabzon ve Samsun karşısında yaşadı.
EN ERKEN MAYIS ZAFERİ ERTELENDİ
2002'de 28 Nisan'da 3. yıldızı takan Galatasaray, Mayıs ayı içindeki en erken zaferini dün Samsun'da elde etmek için sahaya çıkmıştı. Ancak beklemediği bir sonuçla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta Antalyaspor ile 9 Mayıs'ta oynayacağı mücadelede
26. şampiyonluğuna ulaşmak için oynayacak.
SAMSUN 11 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ
Bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlar elde eden Samsunspor, dün G.Saray'a karşı ortaya koyduğu performansla övgü aldı. Rakibini özellikle ikinci yarıda kendi sahasına hapseden kırmızı- beyazlılar, ligde kazanma serisini 4'e çıkardı. Süper Lig'de Şubat 2005'ten bu yana sarıkırmızılılar karşısındaki ilk galibiyetini 4-1'lik sonuçla elde eden Thorsten Fink'in ekibi, Cimbom'a karşı tarihindeki en farklı zaferine imza attı.
BU SEZON GÜNAY'IN OYNADIĞI VE KAYBEDİLEN 4 MAÇ:
Monaco-Galatasaray: 1-0
(Şampiyonlar Ligi)
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-2
(TFF Süper Kupa)
Galatasaray-Gençlerbirliği: 0-2
(Türkiye Kupası)
Samsunspor-Galatasaray: 4-1
(Süper Lig)
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ligde ilk kez bir maçta 4 gol yedi. Bu sezon 4. mağlubiyetini yaşayarak taraftarını üzen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 52 yaşındaki çalıştırıcı ile en fazla Süper Lig maçında puan kaybettiği sezonu yaşıyor (23G-5B-4M).