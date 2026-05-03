Aleksandar Stanojevic: Sonuna kadar oynamak bizim kültürümüz!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, kümede kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Aleksandar Stanojevic, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını aktaran Stanojevic, "Bu takıma hoca olduğumdan beri en kötü oyunumuzu oynadık. Bugün şanslıydık. Kalecimiz Grbic bizi kurtardı. Oyuncularımız yüreğiyle oynadı. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Kazanmayı hak ettiğimiz başka maçlar vardı. O maçları şanssızlıklardan dolayı kaybettik. Bugün de şanslıydık. Umutlarımızı bir sonraki haftaya taşıdık." ifadelerini kullandı.