Bu hakemlerle şampiyon olamayız

Trabzonspor
Teknik Direktörü Fatih Tekke
, hakemleri hedef aldı ve şöyle konuştu: "Taraftarımıza 3 puan hediye etmeyi çok istiyorduk. İkinci yarı mücadele, istek, arzunun sonucunda 1 puan aldık. Ciddi hatalardan pozisyon ve gol verdik. Stoper yok, bir sürü eksik. Geçen hafta da böyleydi.
Her şeye rağmen çok iyi iş çıkardık. Beşiktaş maçı var ama ligden ziyade kupa yarı finali ve inşallah geçersek finaline hazırlanmamız lazım.
İkincilik şansımız evet devam ediyor ama önceliğimiz Ziraat Türkiye Kupası. Kızgınlıkla eleştiriyorlar, önemli değil. Kastım şu; şampiyon olabilir miydik, olabilirdik. Görüyorsunuz yaşadığımız şeyleri, hakem yönetimlerinden bahsediyorum."