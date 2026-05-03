Daha şampiyon olmadık!

Galatasaray
Teknik Direktörü Okan Buruk
, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımına yönelik eleştirilerde bulundu. İşte deneyimli hocanın sözleri: "Geçen hafta bizi herkes şampiyon ilan etti ama maçlar oynamadan kazanılmıyor. Rakibimiz çok iyiydi. Biz kendi oyunumuzun altında kaldık.
Birçok hata yaptık. Şampiyonluğu alıp dönmek istiyorduk ama başaramadık. Yine de 4 puan öndeyiz. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim; şampiyon olmadık. İyi oyunla, kalitemizle önümüzdeki hafta şampiyonluğu elde etmeliyiz."
DENGEMİZ BOZULDU
"Maç 1-1'e gelene kadar sahada istediklerimizi yaptık ancak sonrasında kötüydük. İkinci yarıya da iyi başladık. Barış ve Osimhen'le değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. 11'e 10 sonrası dengeler değişti. Günay'ın kırmızı kartı bir talihsizlik.
Günay direkt elini açmıyor, rakibin ayağı Günay'ın eline gelince açıldı. Talihsiz bir pozisyon. Torreira arka adalesinde yorgunluk hissetti. Değiştirmek zorunda kaldık. Sezon sonunda ağrılar olabiliyor."
BATUHAN'DAN TALIHSIZ START
Günay Güvenç
'in oyundan atılması sonrası kaleye geçen Batuhan Şen
, ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Ancak ağlarına giden iki topu engelleyemedi. 27 yaşındaki eldiven daha önce Galatasaray'la iki hazırlık maçında sahaya çıkmış, Cimbom, bu karşılaşmalarda F.Düsseldorf'a 5-2 yenilirken Admira Wacker'i 2-1 mağlup etmişti.
EVİMİZDE İLAN EDECEĞİZ
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen
, "Samsun'da şampiyonluğun o kadar kolay olmayacağını biliyorduk. Bizi zorlu bir rakip bekliyordu" dedi. Nijeryalı golcü, "İyi oynamadık. Evimizdeki maçta kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Taraftarlardan da özür diliyoruz . Bizi yalnız bırakmadılar. Geçen hafta güzel bir kutlama yaptık, bu hafta ise bizden galibiyet bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Olan oldu. Bu yenilgi bizim için ufak bir engeldi. Gelecek haftaya odaklanacağız" ifadelerini kullandı.
HAFTAYA KUTLAYACAĞIZ
Abdülkerim Bardakcı
, ikinci yarının başında kaçırdıkları pozisyonlara vurgu yaptı. Deneyimli savunmacı, "Onları atabilseydik, farklı olacaktı. Şanssız bir kartla 10 kişi kaldık. Samsunspor'u tebrik ederim. Allah'ın izniyle haftaya kendi stadımızda şampiyonluğu kutlayacağız. Biz sadece şampiyonluğa odaklandık. Samsun'da kutlamayı çok istiyorduk, taraftarımızla birlikte. Nasip olmadı. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.
TRİBÜNLER MUHTEŞEMDİ
33 bin 919 seyirci kapasiteli Samsun 19 Mayıs Stadı dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Ev sahibi takımın taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Stat tamamen doldu. Samsunsporlu futbolcular maçın ardından galibiyet sevincini kırmızı-beyazlı futbolseverler ile birlikte yaşadı. Ortaya son derece renkli görüntüler çıktı.
ÖZBEK ÜZGÜN AYRILDI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genel olarak yurt içindeki deplasmanlara gitmemeyi tercih ediyordu. Ancak Samsun'daki şampiyonluk maçında tribünde olmayı seçti. Özbek dün ailesi ile birlikte karşılaşma için Samsun'a gelirken tüm diğer sarı-kırmızılılar gibi, İstanbul'a üzgün bir şekilde döndü.
UĞURCAN ŞOK YAŞADI
F.Bahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaleci Uğurcan Çakır, Samsun'a gelerek takım arkadaşlarına destek verdi. Uğurcan, tribünde Samsunspor taraftarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Ancak 30 yaşındaki file bekçisi, 4-1'lik yenilgiyle biten müsabaka sonunda büyük bir şok yaşadı.