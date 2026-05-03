Giriş Tarihi: 3.05.2026 14:01

Ederson'a Suudi Arabistan'dan 2 talip!

Sezon başında Manchester City'den Fenerbahçe'ye katılan Ederson için Suudi Arabistan Ligi'nden iki takım harekete geçti.

Fenerbahçe'de Ederson ile sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia ediliyor.

RTI Esporte'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin tecrübeli kaleciye gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

Öte yandan Ederson için Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal ve Al-Nassr'ın oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Haberde yönetimin, Ederson'un sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin tamamen ödenmesi halinde satışa onay vereceği ve bu rakamın 22 milyon Euro olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'nin olası bir ayrılık ihtimaline karşı kaleci pozisyonu için alternatif isimlerle temasları sürüyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MANCHESTER CİTY #AL HİLAL #AL NASSR #FENERBAHÇE #SUUDİ ARABİSTAN LİGİ #EDERSON

