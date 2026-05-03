Erzurumspor FK As Başkanı Çınar: "Bize yakışanı yaptık"

Şampiyonluğun Erzurum'a hayırlı olmasını dileyen Veysel Çınar, kupayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erzurum'un futbola olan tutkusunun başarıda önemli bir rol oynadığını vurgulayan Çınar, futbolcular ve camianın Süper Lig yolunda büyük bir adım attığını söyledi.

"TRİBÜNDEKİ COŞKU SAHAYA YANSIDI"

Sezon boyunca verilen emeğin karşılığını aldıklarını dile getiren Çınar, "Bütün senenin emeğini şampiyonlukla taçlandırdık. Büyük taraftarımız ve oyuncularımız bunu sonuna kadar hak etti. Bugün tribünlerdeki coşku sahaya da yansıdı" ifadelerini kullandı.

"TAKIMI SÜPER LİG'E TAŞIMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ"

Başarıda emeği geçen herkese teşekkür eden Çınar, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanımız Ahmet Dal ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, birlik ve beraberlik içinde takımımızı Süper Lig'e taşımanın onurunu yaşıyoruz. Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta'ya ve sahada mavi-beyaz forma için mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurumspor'un ait olduğu Süper Lig'e geri döndüğünü vurgulayan Çınar, sözlerini şöyle tamamladı: "Şehrin her sokağı, her meydanı bu büyük zaferin gururunu yaşıyor. Yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Bu onurlu şampiyonluk Erzurum'umuza hayırlı ve uğurlu olsun."

