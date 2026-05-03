Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği karşısında hayata tutundu!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği karşısında 1-0 galip geldi.

Fatih Karagümrük'ün ve maçın tek golünü 17. dakikada Tiago Çukur kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu, 45+5. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 24'e yükseltti ve umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Gençlerbirliği ise 28 puanla düşme hattında kaldı.