Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk’ten transfer ve teknik direktör sözleri!

Fenerbahçe'nin ciddi bir nakit akış problemi olduğunu aktaran Göktürk, kadro planlamasına ilişkin şunları kaydetti:

"100 milyon kaynak gerekiyor, biz bunu sağlayacağız. Ekibimden 2 farklı rapor aldım. Her iki raporun örtüşen noktalarını kabul ettik. Bir raporda ilk 11'de oynayacak 8 kuvvetli oyuncumuz olduğu yazıyordu. Fenerbahçe'nin asıl problemi transfer yapmak olmayacak, oyuncu satmak olacak. 28 oyunculu bir kadro alsaydık, 5 transfer yapıp 5 oyuncu satacaktık. Bugün 17 futbolcu satmak zorundayız, en az 5 futbolcu almak zorundayız. Asıl problem futbolcu almak olmayacak, satmak olacak. Sınırsız kaynakla gelseniz bile bunu yapamıyorsunuz."

Barış Göktürk, göreve getirecekleri teknik direktörün asla bahane üretmeyeceğini ve sahada kalacağını belirterek, sarı-lacivertlilerin profesyonel akılla yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Seçilmişlerin değil, profesyonellerin yönettiği bir futbol aklı kuracağız." ifadesini kullanan Göktürk, göreve gelmeleri halinde futbol yönetimini tamamen yeniden yapılandıracaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim modelimizde futbol; başkanın, yöneticinin veya anlık kararların değil, profesyonel bir yapının kontrolünde olacak. Seçilmişlerin değil, işin uzmanlarının söz sahibi olduğu bir sistem kuracağız. Bu kapsamda oluşturulacak organizasyonda Futbol Strateji Direktörü, Futbol AR-GE Direktörü, Transfer Koordinatörü, Teknik Direktör, Scouting Ekibi, Veri Analiz Merkezi, Transfer Komisyonu yer alacak."

Barış Göktürk, transferi sistemin yapacağını dile getirerek, "Fenerbahçe'de transfer artık bir kişinin kararıyla yapılmayacak. Veri, analiz, scouting ve strateji birlikte çalışacak. Transferi başkan değil, sistem yapacak. Bu modelle birlikte kadro planlaması teknik direktörden bağımsız, uzun vadeli bir perspektifle yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yapının fiziksel olarak da ayrıştırılacağını belirten Göktürk, kulüp bünyesinde bağımsız bir futbol organizasyonu kurulacağını dile getirdi.

Hedefi sürdürülebilir başarı olarak tanımlayan Göktürk, "Samandıra'nın dışında bir futbol ofisi kuracağız. Burada profesyonel futbol icra kurulu, scouting ekibi ve veri analiz merkezi birlikte çalışacak. Tüm planlama bu merkezden yönetilecek. Futbol aklı olmadan yapılan harcamalar sizi bir yere götürmez. Doğru model kurulmadan başarı sürdürülebilir olmaz. Biz günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir Fenerbahçe istiyoruz. Güçlü başkan değil, güçlü sistem anlayışıyla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

