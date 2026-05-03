Gel de yanma!

KAZANMAYI HATIRLADI
Fenerbahçe
3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. 90+8'de yediği golle Ç.Rize ile berabere kalmış, ardından Türkiye Kupası'nda uzatmaya giden mücadelede Konyaspor'a 120+2'de mağlup olmuştu. Galatasaray derbisinden de 3-0'lık ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, Başakşehir
karşısında kazanmayı hatırladı. Turuncu-lacivertlilerin ise 5 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Boz Baykuşlar bu süreçte 3 beraberlik, 2 galibiyet almıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ AŞKINA!
Galatasaray maçında kaçırdığı penaltı ile RAMS Park'ta takımını 1-0 öne geçirme şansını kullanamayan Talisca, Başakşehir karşısında hat-trick yaptı. Golden sonra hafta boyu yapılan eleştirilere atıfta bulunup 'Sus' işareti yaptı. Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla Boz Baykuşlar'a karşı 3 gol atan ilk oyuncu oldu.
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki Brann karşılaşmasından sonra ikinci kez bir karşılaşmada 3 gol birden buldu. Ligde 19 gole ulaştı. Toplamda 27'yi buldu.
Karşılaşma sonrası Talisca, "Mutluyuz. Hedefimiz tekrar kazanmaya dönmek ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde olmaktı" dedi. "En güzel golün" sorusuna ise 3.'sü yanıtını verdi.
72. dakikada Kante bekletmeden Fred'e vermiş, o da Talisca'ya pasını aktarmıştı. Brezilyalı 10 numaranın ceza yayı üzerinden vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti.
GÜZEL İNSANLARA LAYIK OLAMIYORUZ!
Fenerbahçe defansının milli yıldızı Çağlar Söyüncü, Başakşehir'i yendikleri karşılaşma sonrası "Bu maçla ilgili konuşmak kolay değil. Taraftarımız her şeye rağmen yine bizi desteklemeye gelmişti. Bu kadar güzel insanlara bazen layık olamıyoruz. Ama onlar bizi her zaman destekliyor. Zor bir süreç hepimiz için. Ama Fenerbahçe'de oynuyorsak başımız dik olmalı. Kalan iki maçta kazanıp bu armaya layık olacağız" dedi.
2 ASİSTLE DÖNDÜ
Rize ve G.Saray maçlarını kulübede tamamlayan Fred, dün 11'de sahaya çıktı. Talisca'nın ikinci ve üçüncü gollerinde asistin sahibiydi. Bu sezon ligde en son 9 Kasım'daki Kayseri maçında iki asist birden yapmıştı. Karşılaşma sonrası şöyle konuştu: "Kötü günlerden sonra güzel bir galibiyet aldık. Takımın çoğu tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız. Kötü sonuçlar da bizim sorumluluğumuz."
GÖLE İLE ÜÇLÜYOR
Zeki Murat Göle bu sezon Mourinho'nun ayrılığı sonrası çıktığı G.Birliği maçını deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Dün de Tedesco sonrası sorumluluğu aldığı Başakşehir'i de 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi, 2 beraberlik aldı.
ALVAREZ'E TEPKİ!
G.Saray derbisi sonrası yaşanan kaos tribünlere de yansıdı. Yönetim 18 yaş altı taraftarlara biletleri ücretsiz yaptı ama beklenen etkiyi alamadı. Takımın üzerindeki kötü havaya rağmen tribünlere gelenler ise 90'da uzun bir sakatlığın ardından Fred'in yerine oyuna giren Alvarez'e tepki gösterdi. Meksikalı oyuncu ise "Sizi duymuyorum" şeklinde el hareketi yaptı.