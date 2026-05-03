Gençlerbirliği’nde Gökhan Kağıtçıoğlu’ndan hakem tepkisi!

Maçta rakiplerine göre topa daha fazla sahip olduklarını aktaran Kağıtçıoğlu, "İlk yarı golü yedikten sonra oyun üstünlüğünü ele aldık. Yine de fazla bir şey üretemedik. Rakibimiz, iyi savunma yaptı. Metehan Mimaroğlu, bizim için çok değerli bir oyuncu. Kaçırdığı penaltıdan dolayı onu değerlendirmek istemiyorum. Geçen hafta penaltıdan attığı golle bize 3 puan kazandırdı. Şimdi de penaltı kaçırdı. Bunlar olabiliyor. Oyuna sonrasında devam etti. Belki gol atabilirdi. Hocamız doğru karar verdi. Sırf penaltı kaçırdığı için onu oyundan almak doğru değildi." şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği'nin ligde kalma mücadelesine değinen Kağıtçıoğlu, "Biz, bugün buradan galip ayrılmayı düşünüyorduk. Planımız Kasımpaşa maçına kadar bu işi bitirmekti. Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından puanlar almamız lazım. Bu süreci bitirmek istiyorduk. Bugün maalesef bunu yapamadık." dedi.

Gol yemelerine rağmen maçta iyi oynadıklarını dile getiren Kağıtçıoğlu, "İkinci golü yememek için yapmamız gerekenleri gerçekleştirdik. İkinci yarıda takım üretebileceğini üretti. Çizgiden çıkan top var. Ortada bize göre gol olan bir pozisyon var. Kalecileri Grbic de iyi oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Volkan Demirel'in basın toplantısına katılamamasına değinen Kağıtçıoğlu, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel, maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuştu. Temsilci onu kaçırmış. Hakem Oğuzhan Çakır, maçtan sonra Volkan Demirel'i ihraç etmiş. Orada öyle bir sıkıntı olmuş." dedi.

