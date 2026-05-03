Fenerbahçe
'nin futbol şubesinden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları
, Başakşehir
galibiyeti sonrası basının karşısına çıktı. İşte o açıklamalar: "Çok eksiğimiz olmasına rağmen ligin en formda takımlarından birine karşı çok iyi oynadık.
Destekleyen tüm taraftarlarımıza başkanımız ve yönetimimiz adına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sezonu güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz. Hocamızla yolları ayırdık. Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir.
Kendisini uğurlayan ve karşılayanlar da gerçek taraftarımız ve ne yapacaklarını en iyi şekilde bilirler. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil.
Puan kaybettiğimiz dönemlerde 7 as oyuncumuz sakattı. Kimse bunu konuşmadı. Artık giden gitti, bundan sonrasına bakacağız."