Hull City’den dev adım

İngiltere Championship
'in son haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Norwich City'yi 2-1 yendi.
Wrexham'ın da sahasında Middlesbrough ile 2-2 berabere kalmasının ardından Hull, sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak Premier Lig
yolunda playoff'a kaldı. 26'da Toure'nin golüyle geriye düşen Hull'da McBurnie, 28'de beraberliği sağlarken 67'de zaferi getirdi. Kaplanlar, play-off yarı finalindeki ligi 3. bitiren Millwall ile 8 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. En son 2016- 17'de Premier Lig'de mücadele eden Hull, Acun Ilıcalı liderliğinde yeniden zirveye çıkmayı hedefliyor.
TAKIMA RUH VERDİ
Hull City
'nin sahibi Acun Ilıcalı, A Spor'a konuştu: "Otoriteler tarafından 23'üncü gösteriliyorduk ama play-off'a kaldık. Hull City artık Türk takımı. Jakirovic takıma ruh verdi."