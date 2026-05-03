Kasımpaşa’dan kümede kalma yarışında kritik 1 puan!

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Kasımpaşa'nın golünü 2. dakikada Benedyczak kaydetti. Kocaelispor'da fileleri 23. dakikada Agyei havalandırdı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti ve düşme hattındaki Gençlerbirliği ile puan farkını 4'e çıkardı. Kocaelispor ise puanını 37'ye çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Ben Ouanes ön direkte topu kafasıyla arkaya sektirdi. Benedyczak da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
23. dakikada Kocaelispor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Serdar Dursun'un ceza sahası sol çaprazında aut çizgisine yakın bir noktada pasında topla buluşan Agyei, düzgün bir plaseyle topu filelerle buluşturdu: 1-1
34. dakikada Winck'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzaktan şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Benedyczak sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu çekti, kaleci ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.
89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan doğrudan kaleye gönderdiği köşe vuruşunda, top kalecide kaldı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.