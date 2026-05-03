Kasımpaşa’dan kümede kalma yarışında kritik 1 puan!

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa'nın golünü 2. dakikada Benedyczak kaydetti. Kocaelispor'da fileleri 23. dakikada Agyei havalandırdı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti ve düşme hattındaki Gençlerbirliği ile puan farkını 4'e çıkardı. Kocaelispor ise puanını 37'ye çıkardı.