Kayıp aranıyor!

SİFTAH YAPTI
Uzatmada sahneye çıkan Umut Nayir
, Trabzonspor
'da bu sezon 11. maçında siftah yaptı. Kritik anda muhteşem bir gol kaydeden milli forvet, toplamda ise Konya'daki performansıyla ağları 9. kez sarstı. Maç sonu şöyle konuştu: "İlk yarının zorluğunu yaşadık. 10 kişiden sonra reaksiyon gösterdik. Mutlu değiliz, teselli oldu."
EN UZUN HASRET!
Dört maçtır gülemeyen (3 beraberlik-1 mağlubiyet) Trabzonspor, en uzun kazanamama serisini yaşıyor. Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe
ile berabere kalan Fırtına, Konyaspor'a da mağlup oldu. Fatih Tekke
yönetiminde daha önce en fazla 3 karşılaşmada galip gelemeyen bordo-mavili takım, bu sezon bir ilki daha yaşadı.
MUSTAFA&PİNA DERBİDE YOK!
Trabzonspor, Beşiktaş derbisi öncesi kadrosunda iki fire verdi. Bordo-mavililerin sol beki Mustafa Eskihellaç
, rakibine yaptığı hareketin ardından ikinci sarıyı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 28 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sarı kartla cezalandırılan sağ bek Pina da derbide yerini alamayacak.