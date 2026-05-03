Kırmızı alarm!

Bitime 3 hafta kala Süper Lig
'de düşme bölgesinde bugün kritik maçlar oynanacak. Son 8 sırada yer alan takımların saat 20.00'de başlayacak müsabakaları, büyük heyecana sahne olacak.
28 puanı bulunan Eyüpspor,
ateş çemberindeki Kayserispor
ile karşılaşacak. Son basamakta bulunan Fatih Karagümrük,
28 puandaki Gençlerbirliği
ile kozlarını paylaşacak. İstanbul temsilcisi, Başkent ekibi önünde galip gelememesi halinde bu sezon Süper Lig'e veda eden ilk takım olacak. Tehlikeli bölgedeki Antalyaspor,
Akdeniz derbisinde Alanyaspor
'u sahasında ağırlayacak. Diğer takımlara göre daha rahat olan 31 puanlı Kasımpaşa
'nın ise konuğu Kocaelispor
olacak.