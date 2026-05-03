Selçuk İnan: Çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, ligde kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, "Bugün neredeyse bütün takımlar için heyecanlı ve önemli bir geceydi. Kasımpaşa için final maçıydı. Bizim için de matematiksel olarak bu zorlu ligde kalmak önemliydi. Böyle bir maça çıktık. 1-0 mağlup başladık. Golü yedikten sonra maça dönmek, beraberliği bulmak, öne geçecek pozisyonları yakalamak önemliydi. Eksiklerimiz ve sıkıntılarımız vardı ama iyi bir mücadele oldu. Artık matematiksel olarak ligde kalmayı başaran bir takım var. Oyuncularımı bu yüzden tebrik etmek istiyorum. 16 yıl sonra lige çıktık. Zor şartlarda başladık. Çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.