Serie A’da şampiyon Inter oldu!

Giriş Tarihi: 4.05.2026 00:04

Serie A'nın 35. haftasında Parma'yı 2-0 mağlup eden Inter şampiyon oldu. Inter, Serie A'da 21. kez şampiyonluğa ulaştı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Inter, bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, ligin 35. haftasında sahasında Parma'yı ağırladı.

Milano temsilcisi, 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile farkı 12 puan yapan Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğuna ulaştı.

Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

