Serkan Özbalta: Şimdi kutlama zamanı!

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 5 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, tek hedeflerinin takımı hak ettiği yere taşımak olduğunu bildirerek, "Bugün büyük bir gururla söyleyebilirim ki inancımızı, emeğimizi ve alın terimizi, rekorlarla gelen şampiyonlukla taçlandırdık." dedi.

Özbalta, mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, başarının kolay gelmediğini belirtti.

Zorlu süreçlerden bahseden Özbalta, "Yağmurda, karda, zorlu deplasmanlarda, sıkışık fikstürde, her anında mücadeleyi bırakmayan, formasının değerini bilen karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştım. Sahada son düdüğe kadar savaşan tüm futbolcularımı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.