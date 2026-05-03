Süpersin Amed

Trendyol 1. Lig'de nefes kesen sezon sona ererken Erzurumspor FK'nın ardından Süper Lig
'e direkt çıkan ikinci takım, Amed Sportif Faaliyetler oldu. 38. haftaya Esenler Erokspor ile aynı puanda giren Diyarbakır ekibi, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. İstanbul takımı da sahasında Pendikspor'a diş geçiremeyince (1-1), Süper Lig biletini Amed aldı. Son düdükle birlikte futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarlar sahada ilk kez Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı.
GOL KRALI DİAGNE
Gün boyunca şehirde ve Türkiye'nin birçok ilinde Amed'in bu başarısı kutlandı. Bu zaferde en büyük katkıyı, takımın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne verdi. Ligde 29 kez fileleri havalandıran 34 yaşındaki forvet, sezonu gol kralı olarak tamamladı.
'YİNE REKOR KIRACAĞIM'
2018-2019'da Süper Lig'de gol kralı olan Mbaye Diagne, aynı başarıyı önümüzdeki sezon Amed Sportif Faaliyetler ile de yaşamak istiyor. Sözleşmesi 2027'de bitecek Senegalli gol makinesi, maçın ardından şöyle konuştu: "Süper Lig'e gelip gol rekorunu yeniden kıracağım. Geri dönüyorum."
BAŞKAN ERDOĞAN: YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Amedspor
'u, tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum."
DİYARBAKIR UYUMADI!
Amed'in maçı dün kent meydanında kurulan dev ekrandan takip edildi. Taraftarlar, bitiş düdüğüyle halay çekmeye, tezahüratlar yapmaya başladı. Arabalarla şehir turu yapılırken meşaleler yakıldı, bayraklar sallandı. Akşam ise takım, Diyarbakır'a geldi. Futbolcuların da katılımıyla Süper Lig coşkusu doyasıya yaşandı. Eğlence geç saatlere kadar sürdü.