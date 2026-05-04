Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehirspor’u 2 golle geçti!

TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçında evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelen Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakayı 2-0 kazanarak rövanş öncesi avantajı yakaladı.
Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Ayvalıkgücü dakikalar 68'i gösterdiğinde penaltıdan Ufuk'un golüyle öne geçti. Ev sahibi takım 80'inci dakikada Baha ile golleri ikiledi: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı, 8 Mayıs Cuma günü Eskişehir'de oynanacak.