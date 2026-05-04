Beşiktaş’ta Milot Rashica’nın durumu belli oldu!

Giriş Tarihi: 4.05.2026 19:24 Son Güncelleme: 4.05.2026 19:28

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maç öncesi ısınma çalışmalarında sakatlanan Milot Rashica'nın durumu netlik kazandı.

Siyah-beyazlılar, ısınma çalışmaları sırasında sakatlanan Milot Rashica'nın uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

29 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu, bu sezon Beşiktaş'ta 33 maça çıktı ve 2 gol ile 6 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #MİLOT RASHİCA

