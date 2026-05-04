Beşiktaş’ta Milot Rashica’nın durumu belli oldu!

Siyah-beyazlılar, ısınma çalışmaları sırasında sakatlanan Milot Rashica'nın uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

29 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu, bu sezon Beşiktaş'ta 33 maça çıktı ve 2 gol ile 6 asist üretti.

