Bülent Akan: Biz o kupayı Mardin’e getireceğiz!

2. Lig Kırmızı Grup'taki play-off 1. tur rövanş maçında konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklalspor'u penaltılarda 6-5 yenen Mardin 1969 Spor, finale yükseldi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Bülent Akan, "İki aşamalı bir maçtı. Kahramanmaraş'ta sayısız gol pozisyonundan yararlanamadık. İşte avantajlı skor denildi, biz buna katılmadık ve futbolcularımız da bunun bilincindeydi. Gol yemeden götürebildiğimiz kadar götürmeliydik. Hakem hataları bazen maçın önüne geçebiliyor. İki maçta da hakem hataları fazlaydı. Rakibin son pozisyonunda faul var, faul vermedi. Allah korusun gol yiyebilirdik. Hakemleri anlayamıyorum bazen. Oyuncularımız aslanlar gibi mücadele etti. Hak eden taraf da bizdik. Rakibimizin bir tane gol pozisyonu var. Bizim yine kaçan 2-3 pozisyonumuz var. Fiziksel olarak ve oyun olarak iyiydik. Yönetim kurulumuz gerçekten de bütün problemlerimizi çözüyor. Motivasyon kaynağı olarak başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Vali Bey'e desteğinden ötürü teşekkür ediyorum. Allah izin verirse biz o kupayı Mardin'e getireceğiz. Amed'in şampiyonluğunu kutluyorum. Onlar da çok değerli bir süreç yaşadılar. Süper Lig'e çıktılar. Onların bıraktığı yere de biz geçelim istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mardin 1969 Spor As Başkanı Veysi Duyan da "Bizim için çok önemli bir maçtı. Biz play-off'ta Kahramanmaraş ile karşı karşıya kaldığımız gün bizim için erken bir final olacağını anlamıştık. Sevgili hocamız ve futbolcularımız da bunun farkındaydı. Biz lige başladığımız günden beri birbirimize bir söz verdik ve sözümüzün arkasında durduk. Bu şehrin markası olan Mardinspor'u kenetleyerek bir üst lige çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdık ve yaptık. Bugün zorlu bir maç oldu. İlk maçta da şans bizden yana değildi. Çok güzel pozisyonlara girdik, çok mücadele ettik. Futbolcularımızın güzlerinden öpüyorum. İlk günden beri ortaya koydukları o mücadele ruhuyla eksik kalmadılar. Bu sezon başında en çok talihsizliklerle karşılaşan takım biz olduk. Ama bizi hiçbir şey yıldırmadı. İlk gün koyduğumuz hedefin arkasında yürüdük ve bir üst lige son bir maçımız kaldı. Muşspor rakibimiz oldu. Kenetlenerek, o kupayı Mardin'e getireceğiz" diye konuştu.

Mardin 1969 Spor ile Muşspor arasında final müsabakası, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

