Giriş Tarihi: 4.05.2026 22:11

Elazığspor, 2.Lig play-off finalinde!

Nesine 2. Lig Play-Off 1. tur ilk maçını 4-2 kazanan Elazığspor, rövanşta Adana 01'i 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bordo-beyazlı takımın finaldeki rakibi, Muğlaspor oldu.

Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur rövanş maçında Seza Çimento Elazığspor ile Adana 01 Futbol Kulübü karşı karşıya geldi.

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. İlk maçı deplasmanda 4-2 kazanan Elazığspor, adını final turuna yazdırdı.

Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Enes Soy ve 90+2. dakikada Sakıb Aytaç kaydetti. Adana 01 Futbol Kulübü'nün tek golünü ise 61. dakikada Okan Derici attı.

Elazığspor'un finaldeki rakibi, Şanlıurfaspor'u eleyerek finale yükselen Muğlaspor oldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ELAZIĞSPOR #MUĞLASPOR #ŞANLIURFASPOR

