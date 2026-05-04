Elazığspor, 2.Lig play-off finalinde!

Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur rövanş maçında Seza Çimento Elazığspor ile Adana 01 Futbol Kulübü karşı karşıya geldi.
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. İlk maçı deplasmanda 4-2 kazanan Elazığspor, adını final turuna yazdırdı.
Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Enes Soy ve 90+2. dakikada Sakıb Aytaç kaydetti. Adana 01 Futbol Kulübü'nün tek golünü ise 61. dakikada Okan Derici attı.
Elazığspor'un finaldeki rakibi, Şanlıurfaspor'u eleyerek finale yükselen Muğlaspor oldu.