Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray kaleci rotasyonunu hazırladı! Süper Lig’den sürpriz hamle…
Giriş Tarihi: 4.05.2026 07:53

Galatasaray kaleci rotasyonunu hazırladı! Süper Lig’den sürpriz hamle…

Adım adım 26. Şampiyonluğuna koşan Galatasaray’da gelecek sezonun kadrosu da şekillendiriyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kaleci rotasyonunda bazı değişikler yapmaya hazırlanıyor.

SPOR SERVİSİ Futbol
Galatasaray kaleci rotasyonunu hazırladı! Süper Lig’den sürpriz hamle…
  • ABONE OL

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bu sezon kaleyi korumadığı maçlarda Günay Güvenç çare olamadı. Yokluğunda Turkcell Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elenen Aslan, son Süper Lig maçında ise Samsunspor'dan fark yedi.

Yedek kaleciler, Günay ve oyuna sonradan giren Batuhan Şen sınıfta kaldı. Yeni sezonda Uğurcan'a alternatif isimler değişecek.

DENİZ ERTAŞ HAMLESİ

Günay yerine kulübeye yedek olarak Konyaspor'dan Deniz Ertaş düşünülüyor. 2005 doğumlu file bekçisi, alt yaş kategorisinde düzenli olarak Milli Takım'a seçildi. 1.93 boyundaki Deniz'e geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

Sözleşmesi sona erecek Batuhan'a veda edecek Galatasaray, kalede altyapı kontenjanını ise Jankat Yılmaz'dan yana kullanacak. Kiralık gittiği Eyüpspor'da göz dolduran 21 yaşındaki eldiven, sezon sonunda dönecek ve sözleşmesi uzatılacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #UĞURCAN ÇAKIR #GÜNAY GÜVENÇ #FENERBAHÇE #DENİZ ERTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray kaleci rotasyonunu hazırladı! Süper Lig’den sürpriz hamle…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA