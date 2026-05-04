Galatasaray kaleci rotasyonunu hazırladı! Süper Lig’den sürpriz hamle…

DENİZ ERTAŞ HAMLESİ

Günay yerine kulübeye yedek olarak Konyaspor'dan Deniz Ertaş düşünülüyor. 2005 doğumlu file bekçisi, alt yaş kategorisinde düzenli olarak Milli Takım'a seçildi. 1.93 boyundaki Deniz'e geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

Sözleşmesi sona erecek Batuhan'a veda edecek Galatasaray, kalede altyapı kontenjanını ise Jankat Yılmaz'dan yana kullanacak. Kiralık gittiği Eyüpspor'da göz dolduran 21 yaşındaki eldiven, sezon sonunda dönecek ve sözleşmesi uzatılacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör