Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Volkan Demirel, 3 aydır teknik direktörlük görevini yürütüyordu.

