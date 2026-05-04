Manu devler ligi’nde

İNGİLTERE
Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
Kırmızı Şeytanlara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Cunha, 14'te Sesko ve 77'de Mainoo kaydetti. Konuk ekipte ise 47'de Szoboszlai ve 56'da Gakpo'nun sayıları yeterli olmadı. Liverpool'a karşı 10 yıl sonra ligdeki her iki maçı da kazanan M.United son 8 lig maçının 7'sinde galip gelerek puanını 64'e çıkardı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi de garantiledi.
Öte yandan maçı izlemeye gelen Sir Alex Ferguson rahatsızlanarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.