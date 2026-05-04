Muğlaspor, Şanlıurfaspor’u 90+6’da eledi!

2. Lig play-off 1. tur rövanş maçında Muğlaspor, Şanlıurfaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Muğlaspor'un golünü 90+6. dakikada Muhammet Enes Gök kaydetti. Şanlıurfaspor'da fileleri 17. dakikada Çınar Tarhan havalandırdı.
Muğlaspor'da Mehmet Yiğit ve Şanlıurfaspor'da Vedat Bora, 33. dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
İlk maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Muğlaspor, bu sonucun ardından 2. Lig play-off finaline yükseldi.
Muğlaspor'un finaldeki rakibi Elazığspor – Adana 01 FK eşleşmesinin tur atlayanı olacak.