Süper Lig’de kümede kalma savaşı nefes nefese sürüyor

Gümrük umutlandı gençler ateşte kaldı

Ligin dibindeki Fatih Karagümrük, kendisi gibi can derdindeki Gençlerbirliği'ni sahasında 1-0 yenerek altın değerinde 3 puan aldı. 17. dakikada Lichnovsky'nin kafayla indirdiği topu alan Tiago Çukur, kaleci Velho'nun da çıkmasıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0. 45+5. dakikada Gençlerbirliği atağında Adama Traore, ceza sahasında yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Metehan'ın vuruşunda kaleci Grbic gole izin vermedi. Puanını 24'e çıkaran İstanbul temsilcisi direnişini sürdürürken teknik direktör Volkan Demirel'in öğrencileri 28 puanla 16. sırada kaldı. TURGUT DOĞAN

KAYSERİ'DE 3 DİREK 2 GOL VAR, GÜLEN YOK!



Kayseri'deki kritik randevuda kazanan çıkmadı ancak Eyüpspor önemli bir avantaj yakaladı. İstanbul temsilcisi karşılaşmaya adeta golle başladı. 4. dakikada Calegari'nin kullandığı kornerde Luccas Claro kafayla topu ağlara gönderip Eyüpspor'u 1-0 öne geçirdi. 32. dakikada konuk takım adına Umut Bozok topu direğe nişanlarken ilk yarı 1-0 sona erdi. 52. dakikada direğe takılan İndrit Tuci 60. dakikada bu kez affetmedi ve kafayla topu ağlara gönderip skoru dengeledi. 63'te konuk takımdan Charles Raux Yao'nun şutu yine direkten döndü. Eyüp puanını 29, sarı-kırmızılılar ise 27 yaptı.

AKDENİZ DERBİSİNDE DERİN BİR SESSİZLİK

Trendyol Süper Lig'in 32. haftası Akdeniz derbisine sahne oldu. Hesap.com Antalyaspor sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakanın 63. dakikasında konuk ekipte sol taraftan kazanılan köşe atışında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Lima'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Van de Streek'e çarparak ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu monitörden izleyen hakem Atilla Karaoğlan, faul gerekçesiyle golü iptal etti. Bu sonucun ardından Antalya düşme hattının 1 basamak üstünde yer alırken 29 puana çıktı ve galibiyet hasreti de 3 haftaya yükseldi. 34 puandaki Alanya ise 5 maçtır kazanamıyor.

KOCAELİ, PAŞA'YA VİZEYİ VERMEDİ!



Ligin diğer karşılaşmasında Kasımpaşa evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi 2. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda, Ben Ouanes ön direkte topu kafayla arkaya sektirdi. Benedyczak da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Körfez ekibi 23'te Agyei ile eşitliği yakaladı. Kasımpaşa'nın başında 18 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Emre Belözoğlu, haftaya Gençlerbirliği deplasmanından 1 puanla dönmesi halinde ligde kalmayı garantileyecek.