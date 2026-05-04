Trabzonspor’da savunma problemi! 1 kişi bile kalmadı…

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Göztepe maçında kaybedilen 2 puan moralleri bozarken sakat ve cezalı duruma düşen futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Bordo-mavililerin savunmasında görev yapan Savic ve Batagov sakatlıkları, Pina ve Mustafa ise kart cezalısı oldukları için takımdaki yerlerini alamayacak. Sezon başındaki defans dörtlüsünü tamamen değiştirmesi gereken Fatih Tekke'nin tandemde Nwaiwu ve Salih Malkoçoğlu ikilisi ile sahaya çıkması bekleniyor.

Sağ bekte mecburiyetten Ozan, sol bekte ise Lovik oynayacak. Okay ve Visca'nın da yokluğunda Tekke, 11'in büyük bir bölümünü değiştirmek zorunda kalacak. Deneyimli hoca, hafta içinde yapılacak taktik idmanlarda kadrosunu şekillendirmeyi planlanıyor.

