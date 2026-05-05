1. Lig’de sadece 4 takım teknik direktör değiştirmedi!

Play-off'tan 1 takımın daha Süper Lig'e yükseleceği Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda Bandırmaspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ve Bodrum FK teknik direktörlerini değiştirmedi.

Erzurumspor FK'yi Süper Lig'e taşıyan Serkan Özbalta, doğrudan play-off finaline yükselen Esenler Erokspor'da Osman Özköylü, play-off mücadelesi verecek Bodrum FK'de Burhan Eşer ve averajla play-off'u kaçıran Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel sezon başından beri takımlarının başında yer aldı.

Bu isimlerden Mustafa Gürsel ile Osman Özköylü geçen sezon olduğu gibi görevinin başında sezonu tamamladı.

Boluspor ve Sakaryaspor'da 5, Iğdır FK, Amedspor, Çorum FK, Hatayspor ve Serikspor'da 4, Manisa FK, Sivasspor ve Sarıyer'de 3, Adana Demirspor, Pendikspor, Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü, Vanspor FK ve İstanbulspor'da geçici isimler dışında 2 teknik direktör görev aldı.

Ligde son 10 yılda Hüseyin Eroğlu 5, Mustafa Gürsel 3, Fuat Çapa, Hakan Kutlu, İsmet Taşdemir, Osman Özköylü ve Serkan Özbalta ikişer kez başladıkları takımla sezon sonunu gördü.

Bu süreçte sezon boyunca teknik direktör değiştirmeyen ekipler şöyle:

2016-2017: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Fuat Çapa), Yeni Malatyaspor (İrfan Buz)

2017-2018: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), İstanbulspor (Yalçın Koşukavak), MKE Ankaragücü (İsmail Kartal), Ümraniyespor (Bayram Bektaş)

2018-2019: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Balıkesirspor (Giray Bulak), Eskişehirspor (Fuat Çapa), Hatayspor (İlhan Palut)

2019-2020: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (Serkan Özbalta)

2020-2021: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (İlker Püren), Bursaspor (Mustafa Er), Giresunspor (Hakan Keleş), Samsunspor (Ertuğrul Sağlam)

2021-2022: BÜmraniyespor (Recep Uçar), Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Gençlerbirliği (Metin Diyadin), MKE Ankaragücü (Mustafa Dalcı)

2022-2023: Çaykur Rizespor (Bülent Korkmaz), Pendikspor (Osman Özköylü), Bodrumspor (İsmet Taşdemir)

2023-2024: Gençlerbirliği (Sinan Kaloğlu), Bodrum FK (İsmet Taşdemir), Erzurumspor FK (Hakan Kutlu), Eyüpspor (Arda Turan)

2024-2025: Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Erzurumspor FK (Hakan Kutlu), İstanbulspor (Osman Zeki Korkmaz)

2025-2026: Erzurumspor FK (Serkan Özbalta) Esenler Erokspor (Osman Özköylü), Bodrum FK (Burhan Eşer), Bandırmaspor (Mustafa Gürsel)

Teknik direktörler

Ligde bu sezon görev alan teknik direktörler şöyle:

Adana Demirspor: Koray Palaz, Hilmi Bozkurt

Iğdır FK: Çağdaş Çavuş, İbrahim Üzülmez, Kenan Koçak, Hikmet Karaman

Amedspor: Mehmet Altıparmak, Sinan Kaloğlu, Mesut Bakkal, Sertaç Küçükbayrak

Çorum FK: Tahsin Tam, Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu, Uğur Uçar

Hatayspor: Murat Şahin, Hugo Almeida, Gökhan Alaş, Bekir İrtegün

Pendikspor: Metin İlhan, Sinan Kaloğlu

Bandırmaspor: Mustafa Gürsel

Boluspor: Mustafa Er, Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş, Suat Kaya, Nevzat Dinçbudak

Ümraniyespor: Bülent Bölükbaşı, Tayfun Albayrak

Ankara Keçiörengücü: Sedat Ağçay, Yalçın Koşukavak

Erzurumspor FK: Serkan Özbalta

Esenler Erokspor: Osman Özköylü

Vanspor FK: Hakan Kutlu, Osman Zeki Korkmaz

İstanbulspor: Mustafa Alper Avcı, Barış Kanbak

Manisa FK: Taner Taşkın, Mustafa Dalcı, Ahmet Pektaş

Sivasspor: Osman Zeki Korkmaz, Mehmet Altıparmak, İsmet Taşdemir

Sakaryaspor: İrfan Buz, Serhat Sütlü, Hakan Kutlu, Mustafa Dalcı, Murat Balaban

Serikspor: Sergei Yuran, Sinan Paşalı, Mustafa Boran, Branimir Petrovic

Bodrum FK: Burhan Eşer

Sarıyer: Şenol Can, Yılmaz Vural, Servet Çetin

