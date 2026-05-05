A Milli Takım Kadıköy’de!

A Milli Takımımızın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçların saatleri ve statları belli oldu. Kuzey Makedonya müsabakası 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracaoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak ve saat 20.30'da başlayacak.
Venezuela karşılaşması ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki İnter Miami FC Stadyumu'nda TSİ 01.00'de gerçekleşecek. Bilindiği üzere Ay-Yıldızlı ekibimiz, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.