A Milli Takım Kadıköy’de!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

A Milli Takımımızın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçların saatleri ve statları belli oldu. Kuzey Makedonya müsabakasıVenezuela karşılaşması ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki İnter Miami FC Stadyumu'nda TSİ 01.00'de gerçekleşecek. Bilindiği üzere Ay-Yıldızlı ekibimiz, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.