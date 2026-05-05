Ahmet Dal: Erzurum, Türk futboluna renk katmaya geliyor!

Şampiyonluk yolunda en çok gurur duyduğu anı da paylaşan Ahmet Dal, takımın zorlu dönemlerde gösterdiği birlikteliğe dikkat çekti. Dal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer yasağı gibi zorlu süreçlerde takımımızı ligde tutma adına beraber mücadele ettiğimiz kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, kaptanlarımızla; Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı gibi üç tane önemli şahıs ve beraberindeki diğer bütün oyuncu arkadaşlarımızın o emeklerinin karşılığını almaktı. Çünkü bizi o zor zamanda, o sıkıntılı zamanda terk etmediler ve şampiyonlukta da büyük pay sahibi oldular. Geriye dönüp baktığımda aslında çekilen çilelerin, sıkıntıların karşılığında alınan ödül de o kadar anlamlı oluyor, o kadar değerli oluyor. Tabii ki Erzurumspor'un bütçesi diğer takımlarla kıyaslandığı zaman bir şampiyonluk kadrosu ve bütçesi değildi. Az parayla, daha büyük bir başarı elde etmek de bizim için haklı bir gurur."

'FUTBOLA KEYİF KATMAYA GELİYORUZ'

Kulübün saha içi ve dışındaki duruşuna da değinen başkan, Erzurumspor'un fair-play anlayışıyla hareket edeceğini belirtti. Kimseyle kavga etmeden sadece saha içine odaklanacaklarını ifade eden Ahmet Dal, "Erzurumspor, öncelikle sahada haddini bilen, oyuncuları rakip oyunculara saygı duyan, kenar yönetimleri yine diğer takımların kenar yönetimiyle saygılı bir kulüptür. Tribünde taraftarımız, evimizde oynadığımız maçlarda rakip takım taraftarını en güzel şekilde misafir edecek; deplasmana gittiğimizde de bir misafire yakışır şekilde hareket edeceğiz. Kimseyle çekişmeden, kavga etmeden ve saha içerisine odaklanarak futbola keyif katmaya geliyoruz açıkçası. Erzurum'a da Erzurumlulara da yakışan budur. Geçtiğimiz sezonlarda bunları pek başaramadık, beceremedik ama bu konuda da deneyimliyiz, tecrübeliyiz. İnşallah başarabiliriz. Türk futbolunda şu anda çok saygın bir konumu var Erzurum'un. Erzurumluların da bu ülkede çok saygın insanlar olduklarını ve diğer şehirlerden de çok sayıda taraftarımız olduğunu bilerek söylüyorum. Anadolu'nun bir şehri Erzurum, Türk futboluna da renk katmaya geliyor" diye konuştu.

'TAKIM İÇERİSİNDE EKONOMİK DENGE ÖNEMLİ'

Takım içi dengeleri bozmadan kadroya önemli oyuncular katacaklarının altını çizen Dal, "Mümkün olduğu kadar mevcut kadrodan oyuncularımızla devam edip, içeriye de Süper Lig şartlarında ve ayarında önemli oyuncular katarak bu mücadeleye başlayacağız. İnşallah güzel, iyi bir yerde tamamlarız. Burada oyuncuyla iletişim ve ilişki çok önemli, oyuncuların beklentilerini karşılamak çok önemli, verilen sözlerin tutulması çok önemli, tutulmayacak sözlerin verilmemesi önemli. Takım içerisinde ekonomik denge önemli. Oyuncuların sezon boyunca saha içine odaklanmaları için saha dışındaki bütün konuları sizin çözmeniz gerekiyor. Bu anlamda da geçmişteki hatalarımızı yapmadan çocuklarla, arkadaşlarımızla, futbolcu kardeşlerimizle iyi bir uyum içerisinde, iyi bir aile ortamı içerisinde hareket etmek bence en önemlisi. Bunu da içerideki oyuncularımıza ve gelecek oyuncuların o içerideki oyuncularla harmanlanmasıyla, o aile ortamını sürdürerek elde edebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

'TARAFTARIMIZ BİZİ EN SIKINTILI GÜNÜMÜZDE YALNIZ BIRAKMADI'

Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Dal, Süper Lig'de de aynı desteği beklediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarımız bizi en sıkıntılı günde, en dar günümüzde yalnız bırakmadı. Süper Lig'de de yalnız bırakmayacaklar. Bu başarıda onların payı çok büyük. Özellikle transfer yasağı aldığımız dönemlerde biz 50 kişiye, 100 kişiye oynadığımız zamanları biliyoruz. Ama onlar da Süper Lig'de Erzurumspor'un mücadele etmesinden büyük keyif alacaklar. Bizi yalnız bırakmasınlar, desteklemeye devam etsinler."

