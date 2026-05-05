Aslan’da değişim sert olur!

MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray, Samsun'da kaybedip planladığı şampiyonluğu erteledi. Takımda doymuş futbolcular olduğunu düşünüyor musunuz? Yeni kadro yapılanmasında kimleri yollamalı?

GÜRCAN BİLGİÇ: Performansı yetersiz, sadece kadroyu tamamlayanlar var. Herkes bu isimlere hakim. İcardi gibi aynı performansı sürdüremeyecek olanlar da var. Fakat gözden kaçırılan nokta, Okan Buruk'un durumu. Avrupa'dan teklifler geldiği konuşuluyor. Dört yıllık süreçte esas yorulan veya değişime ihtiyacı olan Okan Buruk olmasın… Özbek'in tek aday olarak gireceğinin neredeyse kesinleştiği bir kongrede hâlâ sözleşmesinin uzatılmamasına dikkat etmek gerekir.

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray, yeni sezonda çok önemli transferler yapacak. Başkan Dursun Özbek, ön çalışmalara başladı, transfer startını önce şampiyonluk sonra da seçimin ardından verecektir. Eldeki oyuncuları, 'Ha' deyip gönderemiyorsun. Hepsinin pahalı ve devam eden sözleşmeleri var. Ben olsam İlkay, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ile yolları ayırır, Lang ve Sacha Boey ile ilgili opsiyonu kullanmam. İcardi'nin sözleşme talepleri kabul edilemez ve edilmemeli. G.Saray, öncelikle iyi bir kaleci almalı. Bu isim yabancı da olabilir. Ama Eyüp kalecisi Jankat ile koca bir ligi ve Avrupa'yı götüremezsin. Ayrıca Lemina, Torreria gibi oyuncuların yanına orta sahaya destek yapılmalı. Sara ve Singo'nun hatta Sanchez'in talipleri olursa gözden geçirilmeli.



OKAN BURUK'U YOLLAMAK İNTİHARDIR



AHMET ÇAKAR: Okan Buruk'u yollamak intihar olur. Kadroda köklü revizyon çılgınlık olur, iyi giden bir şeyi bozmuş olursunuz. Tıpkı yıllar önce Lucescu'yu gönderip Fatih Terim'i getirmek gibi hatalı bir politikaya girmiş olursunuz. G.Saray'ın öyle büyük bir kadro değişikliğine ihtiyacı yok. Belki gönderilmesi gereken birkaç oyuncu ve alınması gereken birkaç oyuncu olabilir. Ama giden ve gelen sayılarıyla yüksek oranda oynarsanız, birçok dengeyi yerinden oynatırsınız.

ÖMER ÜRÜNDÜL: 4 senelik bir serüven var. Tabii ki bir yeni yapılanma şart. Ama kimlerin gideceği konusunda yönetim ile teknik heyet karar verecek. Eğer isim vermem gerekiyorsa, başta İcardi ile bir an evvel yollar ayrılmalı. Bu, Okan Buruk'un da kafasını rahatlatacaktır.



F.BAHÇE ZAFERİ HEZİMETİ GETİRDİ

ÖZBOSTAN: Galatasaray, Samsun'da ağır bir yenilgi aldı. RAMS Park'ta yapılan idman ve Kemerburgaz tesislerine oyuncuların arkadaş ve akrabalarının gelişi bu ağır yenilgide başrol oynadı mı? Ne dersiniz?

BİLGİÇ: Fenerbahçe galibiyeti ile tüm takım rahatladı. Yedi puanlık farkın üç maçta kapanmasının hepimiz mucize olduğunu biliyorduk, oyuncular da bu havaya girdiler. Samsunspor ise tam aksine maçı üst düzey konsantrasyon ile yaşadı. Okan hoca bu durumun farkındaydı ama önlemedi veya önleyemedi. Takım disiplininden çok uzak oynadılar. Kümede kalmak için puana ihtiyacı olan Antalyaspor da aynı ciddiyet ile gelecek. Yine topu birbirlerine bırakırlarsa, işleri zora girer.

TÜZEMEN: En tehlikeli an, zafer anıdır. Derbide F.Bahçe'yi farklı skorla yenmek G.Saraylı futbolcularda, 'Biz şampiyon olduk' havası yarattı. Oyuncular bulutlar üzerinde yürüyorlardı, Samsunspor o ayakları yere bastırdı. Okan Buruk bu sezon en doğru tespitini, F.Bahçe derbisinden sonra yapılan şampiyonluk kutlamalarından rahatsız olduğunu belirterek söyledi. Buruk, Samsun ile oynanacak zorlu maça dikkat çekmişti. Ancak hocanın sözleri zafer sarhoşluğuna giren oyuncuların bir kulağından girip öbür kulağından çıkmış. 4. şampiyonluk kazanıldığında o sezon için tarihe geçecek en rezalet maç, Samsunspor karşılaşması olacaktır. Bu arada Samsunspor Başkanı'nın, "G.Saray'ı eze eze yendik" söylemini ayıplıyorum. Güya kendisi Galatasaraylıymış! Ben bazı maçlarda RAMS Park'a gelip locada G.Saray'ı izlediğini biliyorum. Kazanırken de kaybederken de tutarlı ve kibar olmak gerekir.

ÇAKAR: Samsun yenilgisinin birçok temel faktörü var. Tabii ki öncelikle Samsunspor'un müthiş oyunu, isteği ve kadro kalitesi. Sonra G.Saray'dan kaynaklanan faktörleri sayabiliriz. Rehavet, konsantrasyon eksikliği, 'Nasıl olsa kazanıp şampiyon oluruz' düşüncesi bu hezimeti getirdi. 'Samsun'da şampiyon olup tur atacağız' diye düşünüp işi rehavete sokan herkes suçludur. Başında da Okan Buruk geliyor. Statta idman yapmak ne demek! 50 bin kişi gelmiş, meşaleler yanıyor. Bu durum ister istemez herkeste 'Bu iş bitti algısı' yaratıyor. O meşaleli idman olmasaydı G.Saray puan alır mıydı, tartışılır. Fakat sen, önden malzemeyi verip arkasından da 4 yersen, dünyanın her yerinde bu malzeme kullanılır.

ÜRÜNDÜL: Mutlaka bunun etkisi var. Ama bizim toplum olarak olaylara bakış açımız değişik. Her maç kazanılacak veya kaybedilmeyecek diye bir şey yok. Örneğin; Arsenal senelerdir şampiyonluk peşinde koşuyor. 2 hafta önce 70 bin seyircisi önünde Bournemouth ile oynuyor. Kazansa hemen hemen şampiyon gibi. Maçı kaybettiler ama kimse 'Bu nasıl olur?' demiyor. G.Saray'ın büyük bir avantajı var. Zaten bu hafta Antalya maçını seyircisi önünde kazanıp şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyorum.



SULAR ÇOK ISINACAK!



ÖZBOSTAN: F.Bahçe'de tek gündem seçim. Klopp ve Conte isimleri heyecan yarattı. Bu hocalardan birini getiren aday, seçimde öne geçer mi?

BİLGİÇ: Dört adayın isminin geçtiği, en az üç adayın yarışacağı bir kongre bekliyoruz. Üstelik bir yıllığına gelecekler. Aziz Yıldırım'ın seçime girmesine kesin gözüyle bakıyorduk. Amiral ekibinden bir isim ile konuştuğumda, "Girmeyecek" dedi. Barış Göktürk ile arasında organik bir ilişki var. Birisi varsa, diğeri olmayacak. Hakan Safi seçime palyatif yaklaşıyor. "Parayı verelim, en iyilerini alalım, onlar da bizi şampiyon yapsın"… Bu stratejide yönetimini oluşturup, güçlü bir bütçe ile hareket edecek. Mehmet Ali Aydınlar için "3 Temmuz" plağı yine devrede. İtibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu algıları yıkacak söylemi ve belgeleri olduğunu biliyorum. Aydınlar'ın, kısa vadede ciddi bir finansman yaratıp, transferleri fonlayıp, ardından camianın bütünleşmesini istediği biliyorum. Göktürk ile görüşüp, ekibinde yer almasını istemesi bu yüzden. Aydınlar'ın, Ali Koç'a göre şanslı tarafı, 'Sattığın kadar al' gibi bir kelepçesi olmaması. Kulübe aktaracağı bütçeyi, sponsorlar üstünden kontrat haline getirdiğinde limitlerini de açacak. Bankalar Birliği'nden çıkıldığı için de gelirlerini istediği gibi kullanabilecek. Bugün şampiyonlukları nasıl kazanacağını bir tek Barış Göktürk anlattı. Bir hafta sonra adaylar imza toplamaya başlayacaklar. Yani; sular daha ılık, ısınmadı.

TÜZEMEN: Bu isimler heyecan yaratır tabii ki ama Mourinho heyecan yaratmayacak bir hoca mıydı? F.Bahçe'de ciddi bir başkanlık yarışı var ama isimlerin birbirleriyle de söylemler düzeyinde ciddi sataşmaları var. F.Bahçe'deki başkanlık, ateşten gömleğe benziyor.

ÇAKAR: Bu isimleri getirmek teknik olarak çok zor. Diyelim ki Aydınlar, 'Klopp'u getireceğim' dedi. Seçimi kazanamazsa ne olacak? Klopp yancı bir antrenör mü ki Aydınlar'ın seçimi kazanmasını bekleyecek. F.Bahçe'de bilinen üç aday var. Aydınlar, Safi ve Göktürk… Kim kazanır bilmem ama Aziz Yıldırım'ın aday olmayacağına eminim. Bir sene için gelip olası bir başarısızlıkta efsane imajını asla yerle bir etmez.

ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin seçilecek yönetiminin içinde mutlaka futboldan iyi anlayan kişi veya kişilerin olması lazım. Ayrıca Avrupa'daki en önemli futbol maçları evimize kadar geliyor. Futbol tamamen atletizme dönmüş durumda. F.Bahçe'nin öncelikle ismi olan ama fizik gücü çok yetersiz yeteneklerden kurtulması gerek. Örnek verirsek; Talisca ile herkesin göklere çıkardığı Asensio… Çağın futbolu tempo istiyor, bir kişinin dahi koşmamasına, defans yapmamasına tahammül yok.