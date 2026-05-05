Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta Jota Silva’nın opsiyonu kullanılacak mı?
Giriş Tarihi: 5.05.2026 10:25

Beşiktaş’ta Jota Silva’nın opsiyonu kullanılacak mı?

Beşiktaş’ın sezon başında Nottingham Forest’tan kiraladığı Jota Silva’nın geleceği konusunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş’ta Jota Silva’nın opsiyonu kullanılacak mı?
  • ABONE OL

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta sezon başında Nottingham Forest'tan kiralanan Jota Silva ile ilgili kararın belli olduğu iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre; Jota Silva'nın sezon sonunda Nottingham Forest'a geri döneceği belirtildi.

Jota Silva'nın İngiltere'de ya da Avrupa'nın başka bir liginde yeni bir başlangıç yapmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Jota Silva, bu sezon Beşiktaş'ta 20 karşılaşmada forma şansı buldu ve 4 gol ile 1 asist üretti.

Beşiktaş, Jota Silva'nın kiralanması karşılığında Nottingham Forest'a 2 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödemişti.

Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #JOTA SİLVA #NOTTİNGHAM FOREST #SERGEN YALÇIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ta Jota Silva’nın opsiyonu kullanılacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA