Cüneyt Çakır’dan genç hakemlere tavsiye!

'YENİ HAKEMLER BULMA İMKANI BULUYORUZ'

Gürcistan'da bir hakem akademisi kurduklarına değinen Cüneyt Çakır, "Orada akademi açtık. Akademi çok iyi gidiyor. Akademi sayesinde eğitimi tam bir ülkenin her tarafında, her noktasında aynı eğitimi verme şansını yakaladık. Aynı zamanda yeni hakemler bulma imkanı da buluyoruz orada. Gerçekten ilgi var. Oradaki başarıyı gördükten sonra, özellikle uluslararası başarıyı gördükten sonra gerek öğrenciler gerek futbol oynayan genç futbolcular bizim camiamıza katılmak istiyor. Bu da çok olumlu olarak yansıyor performansa. Hala gelişme sürecindeyiz ama ben ümit ediyorum ki ileriki yıllarda gerçekten önemli, güzel başarılar elde edecekler. Bu arada Gürcistan Futbol Federasyonu'nun çok büyük bir desteği var. Çünkü başkanımız bizim eski futbolcu; Levan Kobiashvili. Schalke'de uzun yıllar futbol oynamış. Bütün yönetim kurulu eski futbolculardan oluşuyor. O yüzden bunun büyük bir avantajını yaşıyoruz biz orada. Bu arada çok güzel bir haber aldık iki gün önce: FIFA U20 Dünya Kupası 2029 yılında Gürcistan'da yapılacak. Bu da çok büyük bir başarı. Çünkü UEFA'nın düzenlediği U21 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı Gürcistan, çok başarılı olmuştu. Şimdi bir adım daha ileri gidildi; Dünya Kupası da orada olacak, U20 Dünya Kupası" ifadelerini kullandı.

'ADAPTE OLMAM HİÇ ZOR OLMADI'

Gürcistan'daki yaşamına da değinen eski hakem, adaptasyon sürecinin oldukça kolay geçtiğini söyledi. Çakır, "Her şey yolunda, güzel, keyifli gidiyor diyebilirim. Kültürler çok benziyor, o yüzden benim hayata adapte olmam aslında hiç zor olmadı. Çok büyük bir misafirperverlik var orada da bizdeki gibi gerçekten. İklimi benziyor, hayat zor değil; o yüzden adapte olmak zor değil. Bunun da faydalarını gördüm orada" dedi.

'BİZİM ADIMIZA ÇOK KEYİFLİ BİR TURNUVA OLACAK'

A Milli Takım'ın geleceğine dair olumlu görüşlerini paylaşan Cüneyt Çakır, mevcut kadro ve teknik ekibe güvendiğini dile getirdi. Ay-yıldızlıların bundan sonra büyük organizasyonlarda hep olacağını belirten Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra bu kadar hesaplamak için düşünmeyeceğiz. Bundan sonraki her büyük organizasyonda milli takımımız olacak. Çünkü gerçekten çok iyi bir takımımız var, çok iyi bir oyuncu grubumuz var, çok iyi bir hocamız var. Bunların hepsi bir araya geldi ve uzun yıllar bence büyük turnuvalarda hep milli takımımızı göreceğimize benim inancım tam, güvenim tam. O yüzden bizim adımıza da çok keyifli bir turnuva olacak, takip etmesi de güzel bir turnuva olacak. Çok da başarılı olacaklarına inanıyorum. Onlara tüm kalbimle başarılar diliyorum, inşallah en sonuna kadar giderler."