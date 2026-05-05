Doğuştan engelli Havva, Ampute Futbol Kadın Gelişim Kampı’na davet edildi!

Gaziantep'teki Buğday Tanesi Ortez Protez Merkezi'nde tedavisi süren doğuştan bedensel engelli 13 yaşındaki Havva Kaya, fizyoterapistlerinin Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAF) yetkilileriyle iletişime geçmesiyle profesyonel olarak futbol oynama hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attı.

Ampute Futbol Kadın Milli Takımı Kurma Projesi kapsamında gerçekleştirilen "Ampute Futbol Kadın Gelişim Kampı"na davet edilen Kaya, hayali için gün sayıyor.

Havva Kaya, doğuştan sol bacağının olmadığını, ilkokuldaki erkek arkadaşlarının oynadığı futbola ilgi duyduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla iddiaya girmesi üzerine futbol oynamaya başladığını ifade eden Kaya, "İlk başta bana 'sen düşersin edersin' dediler. Ben de onlara 'Eğer ben iki gol atarsam beni takımınıza alırsınız, atamazsam da beni bir daha hiçbir şekilde almayın' demiştim. dediler. Üç gol üst üste attım. Onlar da hayran bir şekilde bakmışlardı. Küçüklükten beri futbola meraklıyım. Bu merakım erkek kardeşlerimden geliyor. O yüzden futbolu çok seviyorum." diye konuştu.

Tedavi gördüğü merkezdeki fizyoterapistlerinin WAF yetkilileriyle iletişime geçmesiyle birlikte "Ampute Futbol Kadın Gelişim Kampı" sürecinin başladığını belirten Kaya, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri tarafından kampa davet edildiğini ifade etti.

Yaz aylarında düzenlenecek kampa katılmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Kaya, "İleride futbolcu olup güzel bir kariyer yapmak istiyorum. Güzel sahalarda oynayıp herkesin beni görmesini ve katkımın olmasını istiyorum." dedi.

Anne Gülay Kaya da kızının protez bacak yapılmadan önce zorluklar yaşadığını, küçüklüğünden bu yana hep sol bacağının olmasını istediğini anlattı.

Kızının futbol oynamayı çok sevdiğini dile getiren Kaya, "Küçüklüğünden beri dilek dilediğinde 'Ben bir ayak istiyorum' diyordu. Küçükken o ayağının da öbür ayağı gibi olup büyüyeceğini zannediyordu. Şimdi protez tabi zorlanıyor ama yine de takmaktan vazgeçmiyor. Sporu seviyor ve psikolojik olarak ona iyi geliyor. Havva'nın hayali benim hayalimdir. Kızımın her türlü arkasındayım." ifadelerini kullandı.

