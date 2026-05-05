Galatasaray'da Dursun Özbek'in listesi belli oldu!
Giriş Tarihi: 5.05.2026 07:52

Galatasaray’da 23 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimde tek aday mevcut başkan Dursun Özbek oldu.

Galatasaray'da 23 Mayıs'ta seçim gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılarda, seçime girecek olan tek adayın mevcut başkan Dursun Özbek olduğu öğrenildi.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Dursun Özbek'in seçimde tek başına yer alacağını açıkladı.

Dursun Özbek, başkanlık görevine iki sene daha devam etmek için yönetim kurulu aday listesini Galatasaray Divan Kurulu'na teslim etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in mevcut yönetiminde bazı değişikliklere gittiği öğrenildi.

Dursun Özbek'in yeni listesinde Sedat Artukoğlu, Mert Çetinkaya, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Özen Kuzu ve Ömer Sarıgül'ü dahil ettiği belirtildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
