İlhan Palut: Gol yememek bizi oyunda tuttu

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-0 kazanarak finale yükseldikleri Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar yaptı.

"OYNAMASI KOLAY OLMAYAN BİR ATMOSFER VARDI"

"Maç öncesinde de konuştuğumuz gibi Beşiktaş çok güçlü bir takım. Bu periyotta konsantrasyonlarını tamamen kupaya çevirmiş durumdaydılar. Bunun yanı sıra bugün oynaması kolay olmayan bir atmosfer de vardı."

"İLK YARI BEŞİKTAŞ'IN BASKISI ALTINDA GEÇTİ"

"İlk yarı bizim adımıza konuşulacak pek bir şey yoktu. Oyun tamamen Beşiktaş'ın baskısı altında geçti. Zaten onların daha güçlü ve adam adama pres yapmasını bekliyorduk." dedi.