Kaan Ayhan, Galatasaray’dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Giriş Tarihi: 5.05.2026 14:08

Galatasaray’da uzun süredir forma giyen Kaan Ayhan’a sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da düzenli olarak şans bulmakta zorlanan Kaan Ayhan için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

31 yaşındaki savunmacının, sezon sonunda takımdan ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre; Kaan Ayhan'ın Almanya'ya geri döneceği vurgulandı.

Kaan Ayhan'ın Bundesliga'ya yükselen Schalke ile görüşme halinde olduğu aktarıldı.

Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray'da 27 maça çıktı.

31 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #KAAN AYHAN #SCHALKE

