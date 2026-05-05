Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City’de Phil Foden’a yeni sözleşme kararı!
Giriş Tarihi: 5.05.2026 13:56

Premier Lig devlerinden Manchester City'de iç transfer çalışmalarında önemli bir hamle geldiği öne sürüldü.

Manchester City'nin Phil Foden ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı aktarıldı.

The Athletic'in haberine göre; Manchester City'nin Phil Foden ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2027'de bitecek olan Phil Foden ile 2030'a kadar el sıkışıldığı vurgulandı.

25 yaşındaki hücum oyuncusunun yeni sözleşmesinde uzatma opsiyonu maddesinin de yer alacağı belirtildi.

Phil Foden, bu sezon Manchester City'de 46 maça çıktı ve 10 gol ile 5 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
