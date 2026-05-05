Manchester City’de Phil Foden’a yeni sözleşme kararı!

Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2027'de bitecek olan Phil Foden ile 2030'a kadar el sıkışıldığı vurgulandı.

25 yaşındaki hücum oyuncusunun yeni sözleşmesinde uzatma opsiyonu maddesinin de yer alacağı belirtildi.

Phil Foden, bu sezon Manchester City'de 46 maça çıktı ve 10 gol ile 5 asist üretti.

