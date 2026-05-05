Nicolo Zaniolo’dan geleceğine dair açıklama!

Serie A ekiplerinden Udinese'de kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo suskunluğunu bozdu.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan İtalyan futbolcu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Udinese'de kalmaya hazır olduğunu belirten Nicolo Zaniolo, "Her zaman söyledim ve geçen günler bu fikrimi pekiştirdi, Udinese'ye yaptıklarından dolayı inanılmaz bir minnettarlık duyuyorum. Kulüple konuşacağız. Kalmaya hazırım hatta uzun yıllar kalmaya hazırım" dedi.