Nicolo Zaniolo’dan geleceğine dair açıklama!

Giriş Tarihi: 5.05.2026 15:34

Bonservisi Galatasaray’da bulunan Nicolo Zaniolo geleceğine dair bir açıklama yaptı.

Serie A ekiplerinden Udinese'de kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo suskunluğunu bozdu.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan İtalyan futbolcu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Udinese'de kalmaya hazır olduğunu belirten Nicolo Zaniolo, "Her zaman söyledim ve geçen günler bu fikrimi pekiştirdi, Udinese'ye yaptıklarından dolayı inanılmaz bir minnettarlık duyuyorum. Kulüple konuşacağız. Kalmaya hazırım hatta uzun yıllar kalmaya hazırım" dedi.

Udinese'nin yapacağı her türlü teklifi değerlendireceğinin altını çizen Nicolo Zaniolo, "Hala konuşmamız gerekiyor ancak Udinese'nin bana yapacağı her türlü teklifi değerlendireceğim. Bu kulübe karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum" şeklinde konuştu.

Udinese formasıyla 33 kez sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, 6 gol ile 6 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#NİCOLO ZANİOLO #UDİNESE #GALATASARAY #SERİE A

