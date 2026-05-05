Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Orkun Kökçü: Taraftarımızdan özür diliyoruz
Giriş Tarihi: 5.05.2026 23:53 Son Güncelleme: 5.05.2026 23:56

Orkun Kökçü: Taraftarımızdan özür diliyoruz

Beşiktaş'ın takım kaptanı Orkun Kökçü, yarı finalde elendikleri Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından taraftarlardan özür diledi.

Orkun Kökçü: Taraftarımızdan özür diliyoruz
  • ABONE OL

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, 1-0 kaybettikleri Konyaspor müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu.

"TEK HEDEFİMİZ KUPAYDI"

Mücadele sonrası değerlendirme yapmakta zorlandığını ifade eden milli oyuncu, "Tek hedefimiz kupaydı. Ne diyelim. Son 2 maç kaldı. Pek de diyecek bir şey yok." sözleriyle duygularını aktardı.

"BEŞİKTAŞ CAMİASINA YAKIŞMADI"

Karşılaşmanın hemen ardından konuşmanın kolay olmadığını vurgulayan Kökçü, "Hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Maçı değerlendiremedim kafamda. Konyaspor'a saygıyla söylüyorum; Konyaspor'a yarı finalde elenmek Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Farkındayız." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM"

Taraftarlardan özür dileyen kaptan, sezonun kalan bölümüne de değinerek, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Son iki maçı oynayacağız. Şu an pek bir şey diyemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Orkun Kökçü: Taraftarımızdan özür diliyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA